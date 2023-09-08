الحكومة السورية: زيارة مسئول أمريكي الى شرق البلاد انتهاك فاضح لسيادتنا

اعتبرت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، زيارة وفد أمريكي إلى مناطق شمال البلاد بمثابة انتهاك فاضح لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، إن دخول الوفد "بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سوريا وإجراء لقاءات مع التنظيمات الانفصالية يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".

وأضاف البيان أن "الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج إنما هو كذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية".

وتابع أن الإدارة الأمريكية "تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة".

وأكدت الخارجية السورية أن "هذا التدخل السافر في الشئون الداخلية لسوريا من قبل الولايات المتحدة ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سوريا والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها".

وجاءت زيارة المسئول الأمريكي بعد اندلاع مواجهات بداية الأسبوع الماضي بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعشائر المنطقة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة على مناطق شمال سوريا.