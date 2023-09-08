توزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض في كفر الشيخ

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنظم معرضا للزي المدرسي ومستلزمات الدراسة بالمجان، بإشراف إدارة شئون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وكوتشي وأقلام وكشاكيل وعلب ألوان وأدوات هندسية، على 200 طفل بالمرحلة الابتدائية، وتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، ومصطفى صبري، مدير الجمعيات بمديرية التضامن، وآلاء خفاجة، مدير حماية الطفل، وبسمة الديب، مدير قسم حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وعبد الحميد الصادق، مدير التضامن الاجتماعي بالرياض، وجمعية إيد بإيد بالرياض برئاسة قادومة ناجي، ورضا عبدالسلام.