 توزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض في كفر الشيخ - بوابة الشروق
الجمعة 8 سبتمبر 2023 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

توزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية على 200 طفل بمركز الرياض في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 3:39 م

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنظم معرضا للزي المدرسي ومستلزمات الدراسة بالمجان، بإشراف إدارة شئون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وكوتشي وأقلام وكشاكيل وعلب ألوان وأدوات هندسية، على 200 طفل بالمرحلة الابتدائية، وتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، ومصطفى صبري، مدير الجمعيات بمديرية التضامن، وآلاء خفاجة، مدير حماية الطفل، وبسمة الديب، مدير قسم حقوق الإنسان بديوان المحافظة، وعبد الحميد الصادق، مدير التضامن الاجتماعي بالرياض، وجمعية إيد بإيد بالرياض برئاسة قادومة ناجي، ورضا عبدالسلام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك