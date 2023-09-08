الشرطة البريطانية تطارد هاربا متهما بالإرهاب في أحد متنزهات لندن

أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، أن عمليات البحث التي تجري حاليا في متنزه ريتشموند بالمدينة تتعلق بمطاردة جندي سابق بالجيش مشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية.



ويعتقد أن دانييل عابد خليفة (21 عاما) تمكن من الفرار، صباح يوم الأربعاء، من خلال التسلل من مطبخ سجن "إتش.إم.بي واندسوورث"، وربط نفسه أسفل سيارة فان، بحسب وكالة "رويترز".



وبدأت السلطات عمليات مطاردة وبحث موسعة شملت تشديد إجراءات الفحص الأمني في الموانئ والمطارات مما أدى لتأخير رحلات.



وذكرت إذاعة "إل.بي.سي" أن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة شوهدت تحلق حول المتنزه الواقع في غرب لندن في وقت مبكر من اليوم الجمعة.



وتم تسريح خليفة من الجيش في مايو، وهو متهم بالحصول أو محاولة الحصول على معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يخطط لعمل إرهابي، وذلك في فترة تمركزه في ثكنات بوسط إنجلترا عام 2021.



وأشارت "رويترز" إلى أنه متهم بالإيهام بوجود قنبلة، عن طريق وضع ثلاث عبوات بها أسلاك على أحد المكاتب، وأنه متهم أيضاً بالحصول على معلومات قد تكون "مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر".