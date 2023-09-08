حملات نظافة وإزالة إشغالات وتسليك خطوط الصرف الحمراوي

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وإزالة اشغالات، ومتابعة حل مشكلة مياه الصرف الصحي بقرية الحراوي، ورفع المياه من الشوارع، وتطهير بيارات الصرف الصحي، وتسليك خطوط الصرق، بعدد من مدن المحافظة.



تابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال تسليك خط الصرف الصحى بالتنسيق بين جهاز النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستمرار رفع مطابق الصرف بمدخل المدينة وعمل صفايات المطر ،وتطهير بيارات الصرف الصحي بمدينة مسير، وإصلاح بعض الأخطار اليومية، وتسليك بعض الخطوط بشوارع المدينة، ورفع مخلفات التطهير فى حينه، إضافة لحملات النظافة اليومية.



كما قاد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم، وتابع رفع كفاءة الانارة العامة، ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرى المركز.



وفي نفس الاتجاه، قاد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتابع حملات النظافة بقرى مركز قلين، ورفع كفاءة الإنارة.



كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة اليومية، وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، كما تابع أعمال رفع كفاءة الإنارة بالشوارع.