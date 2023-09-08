افتتاح 6 مشروعات مياه وصرف صحي بالشرقية بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظةن بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه؛ لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الجمعة، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها هي: محطة مياه العدوة التي تعمل بطاقة 10 آلاف مكعب في اليوم بمركز ههيا بتكلفة 60 مليون جنيه، ومحطة مياه البكارشة التي تعمل بطاقة 51 ألف متر مكعب في اليوم بمركز الحسينية بتكلفة مليار جنيه، ومشروع صرف صحي قرية أم الزين بمركز الزقازيق الذي يضم خطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 35 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة معالجة الصوالح بمركز فاقوس التي تعمل بطاقة 22 الف متر مكعب في اليوم بتكلفة 366 مليون و800 الف جنيه، ومشروع إنشاء محطة معالجة قنتير بمركز فاقوس التي تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم بتكلفة 210 ملايين جنيه.

وأكد جدية المحافظة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.