قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن فعاليات وحفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء؛ استطاعت أن تصل إلى وجدان العالم العربي أجمع وليس المصريين وحسب، مشيدا من جانبه بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة الفضائية في نقل وقائع المهرجان عبر البث التلفزيوني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، أن نقل فعاليات المهرجان عبر البث التلفزيوني أتاح الفرصة أمام الملايين من المشاهدين؛ للاستمتاع بالإبداع الفني الراقي والتنوع الفريد الذي تخلل الحفلات.

وأكد أن المهرجان استطاع أن يخلق حالة إبداعية متكاملة الأركان على المستويات كافة، لا سيما على صعيدي المكان المتمثل في سحر وعراقة قلعة صلاح الدين التاريخية، وأيضا طبيعة الجمهور المختلفة العاشقة لنسمات الهواء الطلق مع الموسيقى.

كما أثنى على دور وجهود دار الأوبرا المصرية في نسخة العام الحالي من المهرجان؛ بشأن استقدام عدد كبير من المطربين وعودة بعض الأصوات العربية مثل الفنانة سيمون، والحرص على تنوع المشاركات.

وعلى صعيد آخر يتعلق بحالة الجدل الأخيرة على مدار اليومين الماضيين، على خلفية تداول لائحة مزيفة لأجور الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي قسمت النجوم لفئات وحددت أجر كل فئة، قال إن مواقع التواصل الاجتماعي؛ أصبحت تلعب دورا في إفساد الحياة.

وأكد أن لوائح أجور وتصنيفات النجوم لدى شركات الإنتاج غير معلنة، معقبا: «البيان مفبرك، شخص قدر يخترق السوشيال ميديا وينشر بيان زائف وكأنه موثق بتفاصيل، لكن من غير المعقول إفصاح شركات الإنتاج عن لوائحها».