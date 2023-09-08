سقوط 6 جرحى جراء الاشتباكات بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

استمرت الاشتباكات التي اندلعت، مساء أمس الخميس، في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا بجنوب لبنان، بين عناصر من حركة "فتح"، وعناصر من مجموعات إسلامية وأسفرت ليلاً عن سقوط 6 جرحى مدنيين.

واستخدمت في الاشتباكات، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وشهد المخيم حركة نزوح لبعض العائلات باتجاه مدينة صيدا الجنوبية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، إن حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة سجلت ليلاً سقوط 6 جرحى مدنيين، بينهم رجل مسن، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وأعلنت الجامعة اللبنانية إغلاق فروعها في مدينة صيدا جنوب لبنان، اليوم الجمعة، نتيجة للمستجدات الأمنية في مخيم عين الحلوة.

ومن جهة أخرى، أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في بيان، اليوم الجمعة "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فورا، وإفساح المجال أمام هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا، لأخذ دورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز دورها في معالجة الأحداث الأخيرة في المخيم".

كانت اشتباكات اندلعت مساء أمس الخميس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا جنوب لبنان بين عناصر من حركة فتح وعناصر من مجموعات إسلامية.

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شهد في نهاية يوليو الماضي اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح" وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من ستين جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.

وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في 22 أغسطس الماضي، الاتفاق على آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بحوادث الاغتيال التي فجرت معارك مخيم عين الحلوة يوم 30 يوليو الماضي. ولكن لم يتم الالتزام بالاتفاق.