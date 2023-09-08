صلاح قائد الصفقات المستعصية على الدوري السعودي

كان إغلاق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي عند منتصف ليل الخميس، بمثابة إعلان رسمي لاستمرار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في صفوف الريدز، وذلك بعد عدة أسابيع من الأنباء المتضاربة حول مستقبله.

ودخل نادي اتحاد جدة السعودي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام في المملكة العربية السعودية شهر ديسمبر القادم، في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن نادي ليفربول رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني مقابل انتقال صلاح إلى اتحاد جدة، فيما لم يتم تأكيد التقارير التي أفادت بوجود عرض قياسي وصل قيمته إلى 215 مليون جنيه استرليني.

وأضافت بي بي سي بعد التأكد من استمرار محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي: "كان مشجعو ليفربول ينتظرون بتوتر انتهاء فترة الانتقالات السعودية، فقد كان هناك خوف من أن يعود الاتحاد بعرض لا يستطيع الريدز رفضه من أجل الفرعون، في حين أنهم لن يتمكنوا من شراء بديل قبل يناير القادم".

ويعد صلاح حاليًا هو قائد الصفقات المستعصية على الدوري السعودي في الصيف الجاري، بعد فشل انتقال سيرجيو راموس إلى الاتحاد إثر تفضيله العودة لناديه الأسبق إشبيلية الإسباني، وكذلك ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، رافضًا عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي.