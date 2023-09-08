مطار هيثرو بلندن يتعرض لانتكاسة بعد تأييد هيئة تنظيم المنافسة أسعار هيئة الطيران المدني

تعرض مطار "هيثرو" في لندن وأكبر عملائه من شركات الطيران لانتكاسة؛ بعد أن أيدت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة إلى حد كبير الأسعار التي حددتها هيئة الطيران المدني.



وذكرت هيئة "المنافسة والأسواق" البريطانية أنها قررت مؤقتا أن هيئة الطيران المدني لم تكن مخطئة، في معظم قراراتها بشأن الرسوم، التي سيتم فرضها في أكبر مطار في المملكة المتحدة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وأضافت الهيئة أنها ستسمح لمطار "هيثرو" وشركات الطيران وهيئة الطيران المدني بالرد على نتائجها ومن المقرر اتخاذ قرار أخير في 17 أكتوبر المقبل.



وكانت "الخطوط الجوية البريطانية وخطوط دلتا الجوية وخطوط "فيرجن اتلانتيك" الجوية قد استأنفت قرار هيكل الرسوم، الذي يستمر خمس سنوات، الصادر عن هيئة الطيران المدني، قائلة إنه قلل من أعداد الركاب ، بينما استأنف مطار "هيثرو" على أساس أن الرسوم قليلة للغاية وستؤدي إلى تقليل التمويل للاستثمارات الحيوية.