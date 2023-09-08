محمد صلاح يوجه رسالة للجمعية العمومية لنادي الزمالك قبل الانتخابات

قال محمد صلاح نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أنه يجب دعم ومساندة القلعة البيضاء للخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية تحملوا ظروف النادي المالية في الفترة الأخيرة.

وأضاف صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب مساندة ودعم الزمالك في الفترة الحالية، وأن يتدخل مسئولو الدولة لإنقاذ النادي حتى يعود الاستقرار بعد الانتخابات المقبلة، والمجلس القادم سيجد ظروف صعبة للغاية، والانتخابات ستكون شرسة".

وتابع: "أتوسل لرجال الدولة وضع حلول لأزمات الزمالك حاليا، وأتمنى أن يتم رفع الحجز عن حسابات النادي".

وأكمل: "الكرة حاليا في ملعب الجمعية العمومية، لابد أن يتم اختيار الأفضل لقيادة النادي بعيدا عن المصالح، سمعت أسماء كثيرة ولا أحد يعرف عنها شيئا تنوي الدخول للزمالك وأناشد باختيار الأصلح لنادي الزمالك".

وأتم: "أي شخص سيعمل لنادي الزمالك سيواجه احترام كامل، يجب أن يعلم أن العمل لمصلحة النادي حاليا هو الأهم بعيدا عن الشو، والزمالك يسير على الطريق الصحيح لإنهاء الأزمات الحالية".