التظاهرات تستمر لليوم العشرين في السويداء السورية

تجمع آلاف المحتجين في مدينة السويداء جنوب سوريا، اليوم الجمعة، وسط تواصل إغلاق المحتجين الدوائر والمؤسسات الحكومية، وردد المحتجون اليوم ذات الشعارات التي هتفوا بها قبل ثلاثة أسابيع.

وقال مسئول تحرير موقع "السويداء 24" ريان معروف "شارك آلاف المتظاهرين في ساحة السير/ الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم الجمعة وتم الاتفاق بين قادة الحراك بأن تكون المظاهرة يوم الجمعة مركزية فقط في مدينة السويداء التي وصلها المئات من كل مناطق المحافظة، رغم الضغط الذي مارسته السلطات الحكومية على أصحاب الحافلات والسيارات بقطع المحروقات عنهم في حال قيامهم بنقل المتظاهرين".

وأضاف معروف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إلى جانب المشاركة النسائية الكبيرة خلال اليوم كما الأسبوع الفائت وصل وفد من عشائر البدو وهم من أبناء السويداء، وحضر أيضا عدد قليل من الناشطين من محافظة درعا وذلك للتأكيد على وحدة السوريين ومطالبهم المشروعة بالتغيير السياسي".

وما زالت الحكومة السورية لا تواجه المتظاهرين في محافظة السويداء.

وقال ياسر حناوي أحد منظمي الحراك المدني في السويداء "من الواضح أن قرار النظام بعدم المواجهة مع المتظاهرين إلى اليوم، لأنه يعلم أن تكلفته الواقع الحالي ستكون أخف من تكلفة المواجهة التي قد تدخل المحافظة كلها بدوامة عنف".