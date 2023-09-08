عماد الدين حسين: الإبداع المصري متميز لكنه يحتاج دعما

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن قضية الشباب تتشابك مع كثير من الملفات المطروحة وأبرزها مسائل حرية التعبير والمشاركة والتعددية الحزبية والأوضاع التعليمية، مشيرا إلى استيعاب المؤسسات التعليمية لحوالي ٣٠ مليون بالتعليم الأساسي والجامعات بما يوازي أقل قليلا من ثلث الشعب المصري.

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وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «Extra News» مساء الخميس، أن النظرة الراسخة دائما ما تنظر إلى الشباب؛ علي أنهم يشكلون نصف الحاضر وكل المستقبل، مشيرا إلى تباين الآراء بشأن قضية تمكين الشباب بين رأي يؤيد ضرورة حرية العمل السياسي للأحزاب والقوى الشبابية داخل الجامعات، وآخر يراه أمرًا صعبا قياسا على معطيات وتجارب سابقة أتاحت بدورها الفرصة أمام الجماعات التكفيرية والظلامية وقوى خارجية التأثير على الشباب.

‎وتساءل حسين في ضوء المقترحات السابقة، قائلا إن المسألة تتوقف علي: كيفية حل المعضلة في السماح بنشاطات فكرية وثقافية وسياسية للشباب وتعظيم العمل الطلابي عبر الاتحادات الطلابية واللجان والأسر، ولكن في ذات الوقت دون سيطرة قوى حزبية وتنظيمية على أفكار الطلاب، لا سيما في ظل تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

‎وأشار إلى اقتراح بعض الآراء لتوصيات بشأن تدشين حملات توعوية مرجعها الأول تحصين الشباب ضد الأفكار الرجعية والمتطرفة؛ بهدف الحفاظ على وعي الشباب، وأخرى ترى في سرعة إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات المحلية؛ لأنها ستعد أفضل وسيلة لتمكين الشباب على أرض الواقع، منوها الي أن المجالس المحلية تشكل حوالي 60 ألف عنصر.

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وأضاف أن الاجتهادات بشأن كيفية دعم الشباب كثيرة، ولكنها لا تزال تتطلب مزيدا من المناقشات داخل اللجان التخصصية؛ بهدف الخروج بأفكار عملية، على غرار الموقف من استغلال مراكز الشباب في جذب واحتواء الشباب ونشر التوعية من خلال الانخراط في أعمال فنية ومسرحية وأنشطة جماعية تربطهم بالواقع وقضايا الوطن.

ولفت حسين النظر إلى ارتفاع نسبة التمثيل السياسي للشباب وفقا للإحصائيات الحكومية الصادرة بهذا الصدد سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وكذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو مساعدي الوزراء والمحافظين، معقبا: «وفقا للأرقام الشباب ممثل بكثرة وقوة منذ 2015، وتم تصعيد عدد كبير منهم إلى مناصب قيادية»، مؤكدا أن مؤتمر الشباب أفسح المجال أمام الكثير من الكوادر الشبابية في العديد من المجالات.

وعلي صعيد جلسات لجنة الهوية والثقافة، أشار حسين إلى إجماع المناقشات حول المطالبة بمزيد من الحريات والحد من الرقابة؛ بشأن العمل الفني والإبداعي باعتباره أحد مصادر قوة مصر الناعمة في قطاعات النشر أو الكتابة والسينما والدراما، لا سيما أن الصناعات الثقافية كانت دائما أحد مجالات تميز مصر على المستوى الاقليمي والعربي.

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وأكد أن مصر كانت ولا تزال مركز إشعاع للمنطقة بأكملها، على الرغم من المنافسة الشديدة مؤخرًا مع الدول الشقيقة بالمنطقة، مشددا على ضرورة دعم تلك التجارب الناشئة وتشجيعها والترحيب بها مع الاهتمام على الصعيد المحلي بتقديم الدعم اللازم؛ من أجل الاستمرار في المنافسة والحفاظ على ريادة مصر الفنية والأدبية لا سيما بشأن حل مسائل الرقابة على المصنفات الفنية وما يتعلق بالأفكار الإبداعية على صعيد السينما والمسرح.