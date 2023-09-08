استطلاع رأي: الهجرة وتغير المناخ مازالا من القضايا الرئيسية للناخبين الألمان

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "يوجوف" لاستطلاعات الرأي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة أن الهجرة وتغير المناخ مازالا من أهم القضايا للناخبين الألمان.



وأظهر استطلاع الرأي أن سياسة الهجرة واللجوء كانت القضية الرئيسية لـ17% من الناخبين. ومن المحتمل بشكل خاص أن ينظر المؤيدون لحزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، المناهض للهجرة إلى هذه القضية باعتبارها ملحة.



ومن بين الألمان الذين صوتوا لصالح الحزب، في الانتخابات الوطنية عام 2021، صنف إجمالي 45% سياسة الهجرة واللجوء بوصفها القضية الرئيسية، التي تواجه البلاد.



وقال متحدث باسم يوجوف أن ردود حوالي 2300 مشارك في الاستطلاع، وردت في هذا الجزء من الاستطلاع.



وينظر إلى القضايا البيئية وتغير المناخ بوصفهما القضية الأكثر أهمية من جانب 14% من المشاركين. ومما لا يثير الدهشة أن من المرجح أن يصنف الناخبون لحزب الخضر "39%" قضايا المناخ على إنها الأكثر إلحاحا.



وشملت قضايا أخرى، سأل عنها القائمون على الاستطلاع الرعاية الصحية والاقتصاد والضرائب والمعاشات التقاعدية والتعليم ورعاية الأطفال والإسكان.



وجرى الاستطلاع، في الفترة من الأول حتى السادس من سبتمبر.