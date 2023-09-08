ثقافة كفر الشيخ: تكريم المتفوقين والأوائل احتفالا باليوم العالمي لمحو الأمية

شهدت قصور الثقافة بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، عدداً من الفعاليات والندوات والاحتفالات المتعددة، بحضور عدد كبير من الجماهير، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف خضر عبدالباقي، مدير عام ثقافة كفر الشيخ.

وشهد قصر ثقافة دسوق، غنائية موسيقية، لتكريم الطلاب المتفوقين بمشاركة فرقة باند الموسيقية الشبابية بدسوق، وفريق ألوان التطوعى، وجرى تكريم المتفوقين والأوائل بمدارس أحمد زويل وجمال عبدالناصر والثانوية بنات، وتم تسليمهم شهادات تقدير، وسط حضور أولياء الأمور المدرسين.

كما نظم ببيت ثقافة قلين محاضرة بعنوان" اليوم العالمى لمحو الامية" ، حاضر فيها الدكتور السعيد الطنطاوى لوضع الأضواء على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد الجاليات والمجتمعات، مؤكداً أنه يعيش ما يقارب 781 مليون يجهل مهارات التحصيل على سطح الكرة الأرضية ثلثي هذا الرقم من النساء.

كما أقام بيت ثقافة مطوبس ونادي أدب بيت ثقافة مطوبس، أمسية شعرية لشعراء نادي أدب بيت ثقافة مطوبس، حضرها عدد كبير من الشعراء وهم حمادة عركز، ألقى قصيدة شعرية بعنوان الحب وقصيدة بعنوان جميلة، وجمال عبدالعظيم، القى قصيدة شعرية بعنوان "ليلي"، ومحمود للو، ألقى قصيدة شعرية بعنوان "اليتيم"، ومحمد حراز، ألقى قصيدة شعرية بعنوان" مصر"، وشيماء شاكر، ألقت قصيدة شعرية بعنوان "مستنياك"، بحضور أحمد فضل، مدير ثقافة مطوبس، وأحمد خباطة، مشرف نادي أدب بيت ثقافة مطوبس.