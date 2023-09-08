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الرئيس الأمريكي يصل إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
د ب أ
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 8:55 م | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 8:57 م

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى نيودلهي، اليوم الجمعة؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد فى الهند برئاسة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي.

وذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية، أنه من المقرر أن يعقد بايدن اجتماعا ثنائيا مع مودي اليوم الجمعة.

ومن المرجح أن يستعرض الزعيمان خلال الاجتماع التقدم الذى تم إحرازه في القرارات التي اتخذاها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الوزراء الهندى إلى واشنطن في يونيو.

ونقلت الوكالة عن البيت الأبيض القول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتبع إرشادات الهيئة الأمريكية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وهى الإرشادات الخاصة بكوفيد-19 خلال زيارته للهند لحضور قمة مجموعة العشرين.


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