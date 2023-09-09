شولتس وزيلينسكي على قائمة من سيحصلون على جوائز المواطن العالمي

أُدرج المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضمن الشخصيات التي ستحصل على جوائز المواطن العالمي للمجلس الأطلسي، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

كما من المقرر أن يحصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيس مجلس إدارة فرست ايسترن انفستمنت جروب ومديرها التنفيذي، فيكتور تشو، على الجائزة المقدمة من المجلس الأطلسي، وهو منظمة غير حكومية تكرس جهودها لتعزيز العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي.

وسيشارك شولتس، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال زيارة إلى نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبشترايت اليوم الجمعة.

وقال المتحدث إن المستشار الألماني سيشارك أيضا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا وتغير المناخ.

ومن المرجح أن يتوجه زيلنسكي إلى نيويورك، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا بعد.

ويتم منح جوائز المواطن العالمي كل عام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للأفراد "الذين ساهموا في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم والذين يجسدون التزاما للتعاون الدولي".

وسيتم منح الجائزة خلال حفل عشاء في العشرين من الشهر الجاري، حيث تبلغ قيمة تذكرة الحفل ما يصل إلى 2500 دولار.