قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن هناك انخفاضا كبيرا في عدد حوادث قطارات السكة الحديد.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة: «هتفضل فيه حوادث بسيطة وإن شاء الله تكون غير مؤثرة».



وأوضح أنه يحرص على النزول ميدانيا حال وقوع أي حادث، ذاكرا أنّ وجوده بين المواطنين في ذلك الوقت يجعله يطلع على الموقف بشكل سريع، ويرى الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى الحادث، دون أن يسمع ذلك من أحد.



ولفت إلى حرصه كذلك على زيارة مصابي أي حادث في المستشفيات، معقبا: «الكلام ده بيفرق جدا مع المصريين الوطنيين.. والصادق مع نفسه لازم يعمل كده ويشوفهم عاوزين إيه ويعمله».



وفيما تمنى عدم وقوع حوادث مُجدّدا، فقد أشار إلى استمرار وقوع حوادث بسيطة نتيجة الخطأ البشري المحدود.



وتابع: «إحنا بنشوف حوادث في دول كتير زي الهند والصين وفي إسبانيا وإيطاليا وفي كل حتة»، مؤكدا السعي الجاد للاستفادة من المعدات الحديثة للسيطرة بشكل أكبر على القطارات.





