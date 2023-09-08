اليونيسيف: العثور على أحزمة ناسفة حول رضيعتين في الكونغو

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إن المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ربطوا أحزمة ناسفة حول رضيعتين توأمتين لنصب فخ لقوات الأمن، وهي حادثة، من ضمن الكثير، تظهر تصاعد العنف ضد الأطفال هناك.

وذكرت المنظمة أنه تم العثور على الرضيعتين (عمرهما عام واحد) في قرية بشمال منطقة كيفو، كثفت فيها جماعة مسلحة تعرف باسم القوات المتحالفة الديمقراطية هجماتها بالقنابل، ونجح خبراء الألغام في تفكيك الأحزمة دون أن تنفجر، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح ممثل اليونيسف في الكونغو، جرانت ليتي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن النية "كانت أن تنفجر (الأحزمة) في قوات الأمن مع وصول قوات الشرطة أو الجيش الكونغولية".

وأضاف: "يتعرض الأطفال للاغتصاب والقتل يوميا، إذ تختطفهم الجماعات المسلحة وتجندهم وتستغلهم، ونعلم أن التقارير المتوفرة لدينا ليست كثيرة بالنسبة للواقع على الأرض".

وتتعافى الرضيعتان من سوء التغذية في أحد مراكز الأمم المتحدة قبل إيداعهما في دار رعاية، وقتل والداهما في هجوم يعتقد أن القوات المتحالفة الديمقراطية نفذته.

وقال ليتي إنه على الرغم من تعافيهما بشكل جيد من سوء التغذية، قد تستمر الندوب النفسية مدى الحياة، مضيفا: "لن تستطيعوا تخيل ما مرتا به".

يذكر أن الأمم المتحدة قالت إن أعمال العنف في الكونغو تسببت في واحدة من أسوأ وأطول حالات الطوارئ الإنسانية في العالم إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص نقصا في الغذاء، واضطر ما يقرب من 5.5 مليون إلى الفرار من منازلهم. ويتحمل أكثر من 2.8 مليون طفل أعباء هذه الأزمة.