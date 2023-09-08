رئيس جامعة الأقصر يسلم شهادات إتمام تدريب مهارات التوظيف للمتدربين

سلم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة شهادات ختام الدورة التدريبية "مهارات التوظيف EST"، والمقدمة من مركز التطوير المهني، والتي تم عقدها بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير المركز، إن هذه الدورات والتي شملت دورتي "المبيعات، ومهارات التوظيف"، تأتي في إطار حرص جامعة الأقصر على استمرار خدمات المركز للطلاب حتى في فترة الإجازة الصيفية؛ لتقديم أقصى استفادة لأبناء الجامعة، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة لموافقته على استقبال المدن الجامعية للطلاب المغتربين الملحقين بالدورات التدريبية، خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأضاف أبو الحسن، أن مركز التطوير المهني يهدف إلى تحقيق رؤية جامعة الاقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل ومساعدة الطلاب على إيجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.

