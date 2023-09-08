عميد طب طنطا يكشف تفاصيل عملية تركيب جهاز محفز لخلايا المخ لمصابة بالشلل الرعاش

كشف الدكتور أحمد غنيم، عن تفاصيل نجاح عملية تركيب جهاز محفز لخلايا المخ بمستشفى طنطا الجامعي على نفقة الدولة، موضحًا أن هذه العملية أُجريت لمريضة كانت تعاني من الشلل الرعاش، عن طريق الجهاز يعمل على إعطاء إشارات معينة للمخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن المريضة تم حقنها بمخدر موضوعي وبعض الأدوية المهدئة أثناء العملية، لافتًا إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية، حاول عن طريق تركيب جهاز أسفل المخ، تنظيم حركة جسم المريضة المصابة بمرض الشلل الرعاش.

وأشار إلى أن الجهاز يتم إدخاله من فتحة واحد سم، كما يتم اختباره عن طريق حركة الأطراف الموجود بها مشكلة لدى المريض أثناء العملية، والوصول إلى جزء عميق في المخ وهو المسئول عن حركة الجزء، مؤكدًا أن نتيجة العملية كانت ممتازة وتمت بنجاح، والمريضة تستطيع الحركة الآن وبحالة جيدة جدًا.