الموسيقار هاني فرحات: رئاستى مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية شرف عظيم وإرث ثقيل

قال الموسيقار هاني فرحات، إن توليه رئاسة مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، شرف عظيم له وإرث ثقيل جدًا على كتفيه، موضحًا أنه مؤتمر علمي لجمع كل أساتذة الوطن العربي وتقديم الأبحاث بغرض نقل العلم وتبادل الخبرات.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أن أكبر تحديًا بالنسبة له في المؤتمر هو تصحيح مفهوم الموسيقى العربية بمعناها الشامل وعدم حصرها في نوع موسيقى أو لون غناء معين، منوهًا أنه لابد من تناول كل أنواع الموسيقى وقضياها المعاصرة.

ولفت إلى أنه سيناقش كل ألوان الموسيقية الحديثة، بالإضافة إلى مسألة إدخال الذكاء الاصطناعي بالغناء، مشيرًا إلى أنه سيخصص 3 أيام من المهرجان للموسيقى العربية للجاز.

وشدد على أنه لديه اتجاهات وأفكار كثيرة، والتحدي الكبير بالنسبة له هو الكم الذي سيحققه من هذه الأفكار والطموحات التي يسعى إليها من خلال المهرجان، والقدرة على تقديم ما هو مختلف، لافتًا إلى أنه سيقدم للجمهور كل أنواع الموسيقى، بالإضافة إلى محاولته بعمل احتفالية تصل جميع المحافظات، نظرًا لتاريخ مهرجان الموسيقى الكبير، إلى جانب إقامة حفلات بالمسارح التابعة لدار الأوبرا مثل الإسكندرية ودمنهور.

ونوه بأن مصر لديها عازفون على قدر عالِ من الكفاءة والجودة، التي ليس لها مثيل في العالم.