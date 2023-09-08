أشرف زكي: لائحة أجور الفنانين المتداولة لا محل لها من الإعراب وغرضها إثارة الفتنة

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حقيقة اللائحة المتداولة بشأن أجور الفنانين وفئات العاملين وتنظيم العمل، مؤكدًا أنها مجهولة المصدر ولا محل لها من الإعراب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على القناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أنه لا يوجد ما يسمى بتصنيف للفنانين أو العاملين بالمهنة، مؤكدًا أنه لم يحدث من قبل ولن يحدث مستقبلًا وغير موجود بالمرة، وهذا الأمر غرضه إثارة الفتنة والبلبلة داخل الأسرة الواحدة.

وأشار إلى أن كل القرارات التي ستصدر عن اجتماع نقابة المهن التمثيلية والسينمائية واتحاد منتجي مصر، اليوم، ستكون في صالح الصناعة، منوهًا أنهم بصدد إعادة صياغة لدستور المهنة من جديد والتحديات التي تواجهها والأسواق المنافسة، خاصًة وأن مصر هي بلد الريادة وبمثابة هوليود الشرق، بما في ذلك ضمان حقوق العاملين بالمهنة.

وشدد على أن الهدف المنشود من الاجتماع، هو الارتقاء بالصناعة والحفاظ عليها وعلى الريادة المصرية في المجال، وكذلك الحفاظ على حقوق العاملين في ظل التحديات الموجودة، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها لكل القرارات الناتجة عن الاجتماع.

ودعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاورى بين النقابتين واتحاد المنتجين، صباح الخميس، للاتفاق على إطار عام لما في صالح الصناعة بمصر.