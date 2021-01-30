وزارة قطاع الأعمال: الشريك الجديد وفر 150 مليون دولار لتوفير المواد التبغية

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن بعد استثمار شركة جلوبال الإماراتية في الشرقية للدخان، الأمور أخذت في التحسن، موضحًا أن الشريك الجديد وفر 150 مليون دولار ائتمان؛ لتطوير الإنتاج وضخ وتوفير المواد التبغية اللازمة للصناعة بوفرة تزيد عن حاجة الشركة والسوق المصري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن تنفيذ خطة التطوير سوف تأخذ بعض الوقت، منوهًا بأن عوائد الدولة من السجائر ما يقرب من 85 مليار جنيه وتزيد بزيادة الإنتاج ولن تنقص أو تتأثر بأي استحواذ.

ولفت إلى أن يتم إنتاج ما يقرب من 3.5 مليارات علبة سجائر سنويًا، مشددًا على أن كل الأموال التي تمت إضافتها للسعر الرئيسي خارج الشركة.

وأفاد بأنه تم اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج بنسبة 20%، ثم زيادتها مرة أخرى 15%، ثم جاء الاستحواذ، مشددًا على أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لضبط سوق السجائر محليًا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.

ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.