الفاو: استمرار تراجع أسعار الغذاء العالمية رغم المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية واصلت التراجع الشهر الماضي، حتى وصلت إلى أدنى معدلاتها خلال عامين، رغم استمرار المخاوف من تعثر الامدادات الغذائية من بعض المناطق في العالم.

وذكرت المنظمة أن مؤشرها لتكاليف السلع الغذائية تراجع الشهر الماضي بنسبة 1ر2% في ظل تراجع الطلب ووفرة انتاج الالبان والزيوت النباتية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المؤشر تراجع بنسبة 24% منذ ارتفاعه بشكل قياسي في مارس 2022 عندما عرقل الغزو الروسي لأوكرانيا صادرات الحبوب العالمية. وتعتبر الحبوب من العوامل الرئيسية وراء تراجع المؤشر منذ العام الماضي.

وذكرت بلومبرج أن محصول القمح الروسي ساعد في اعتدال الأسعار، في الوقت الذي تستمر فيه صادرات الحبوب الأوكرانية بالرغم من توقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والهجمات الروسية المتكررة على الموانئ الأوكرانية. ومن المتوقع أيضا أن تجني الولايات المتحدة محصول ذرة غير مسبوق رغم المخاوف من تأثر حجم المحصول بدرجات الحرارة المرتفعة قرب انتهاء موسم الزراعة.

ومن المخاطر الأخرى التي تهدد الإمدادات الغذائية العالمية قيود التصدير التي فرضتها الهند على صادراتها من الأرز، الذي يعتبر من المكونات الأساسية للوجبات الغذائية بالنسبة للملايين حول العالم.

وقالت المنظمة الأممية إن أسعار الألبان والزيوت النباتية واللحوم انخفضت بنسبة 3% على الأقل الشهر الماضي، كما تراجع أيضا مؤشرها لاسعار الحبوب في ظل انتاج البرازيل محصول ذرة قياسي هذا العام، فيما ارتفعت أسعار السكر.