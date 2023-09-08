روسيا تطلب مساعدة الصين والسعودية لتفادي أية قيود مالية دولية جديدة

تستعد روسيا، لإطلاق حملة دبلوماسية جديدة تستهدف حث الدول التي تعتبرها متعاطفة معها، ومنها الصين والمملكة العربية السعودية، على مساعدتها في مواجهة أية تحركات جديدة من جانب أوكرانيا وحلفائها لفرض مزيد من العزلة على موسكو، في النظام المالي العالمي.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، وتصريحات مسئولين في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مطلعين على خطط موسكو، هناك معلومات عن خطط عمل الآلة الدبلوماسية الروسية وطريقة نظر الكرملين للعلاقات مع بعض أقرب شركاء روسيا.

وقالت المصادر إن الخطط التفصيلية أعدها جهاز مكافحة الجرائم المالية الروسي وترسم استراتيجية موسكو بما في ذلك تحديد الدول المستهدفة بالتحركات والتكتيكات والأهداف المرجوة لعشرات الاجتماعات، المقرر عقدها قبل اجتماع مجموعة العمل المالى الدولية وهي جهاز الرقابة المالية العالمي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم في أكتوبر المقبل. وتتوقع روسيا أن تتحرك أوكرانيا وحلفاؤها لتشديد العقوبات المفروضة على موسكو من جانب مجموعة العمل المالى الدولية.

يذكر أن عضوية روسيا معلقة في مجموعة العمل المالى الدولية الدولية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، في أواخر فبراير من العام الماضي، لكنها مازالت حتى الآن غير مدرجة على القائمة السوداء وغيرها من العقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية على النظم المصرفية للدول المتهمة بعدم الالتزام بالقواعد الدولية.

وضغطت روسيا على بعض الدول الصديقة والحليفة ومنها الهند لمنع محاولات فرض عقوبات عليها في الاجتماع الذي عقد في يونيو من العام الماضي. ووفقا لقواعد مجموعة العمل المالي الدولية، فإنه يمكن لعدد قليل من الدول الأعضاء وقف صدور قرارات بمعاقبة أي دولة أخرى.

وذكرت بلومبرج أن جهاز مكافحة الجرائم المالية الروسي لم يعلق على هذه الأنباء. وقال الجهاز للوكالة في وقت سابق إن الموقف "الجيوسياسي" خارج نطاق اختصاصه لكن روسيا تفي بكل التزاماتها تجاه مجموعة العمل المالي الدولية.

وتقول روسيا إن قرار تعليق عضويتها في المنظمة الدولية هو قرار سياسي يتجاوز صلاحيات المنظمة في حين تقدم وزارة المالية الأوكرانية أدلة مفصلة على ما تقول إنها انتهاكات روسية لمعايير عمل مجموعة العمل المالي الدولية.