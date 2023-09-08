ضبط 4 تجار مخدرات عقب تبادل الأعيرة مع الشرطة في أسيوط

تمكنت مباحث الادارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من استهداف 4 عناصر إجرامية مسلحة يتاجرون في المخدرات بقرية بصرة مركز الفتح بأسيوط.

كانت معلومات وردت للعميد إبراهيم أمان رئيس منطقة وسط الصعيد للمخدرات، تفيد بقيام المتهمون (سعيد .ر.م) مطلوب ضبطه في جناية مخدرات مؤبد، و(هاني. ر. م) مطلوب ضبطه في جناية مخدرات مؤبد، و(وليد. ر. م.) مطلوب ضبطه في جناية مخدرات مؤبد، و(كريم. ر. م).



وبعرض المعلومات على اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بأسيوط، واللواء وائل نصار مدير الأمن، أمر بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهمين حيث تمكنت قوة أمنية من مباحث للمخدرات ضمت اللواء محمد الضبع مساعد الإدارة العامة للمخدرات والعميد إبراهيم أمان رئيس منطقة وسط الصعيد، والمقدم أحمد رشوان معاون مباحث الفتح والرائد أحمد مفتاح وهشام النمر وعدنان أبو عقرب وأحمد ثمرات مفتشي منطقة المخدرات بوسط الصعيد من مداهمة مقر المتهمون وعقب تبادل الأعيرة النارية بين ضباط الشرطة والمتهمين تمكنت القوات من محاضرتهم وضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو من مخدر الحشيش وكيلو جرام شابو وبندقية آلية و١٩ طلقة، وفرد روسي وفرد خرطوش محلي الصنع و٥ طلقات خرطوش ودراجه نارية بدون لوحات و٨٦٠٠ جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.