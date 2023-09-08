المبعوث الأممي لليبيا يشدد على أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية

شدد عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يوم الخميس على أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في ليبيا.

وفي تغريدات له عبر منصة إكس، توتير سابقا، قال باتيلي التقيتُ اليوم في طرابلس مع وزير الداخلية المكلف عماد طرابلسي. وناقشنا الوضع الأمني ​​والجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار.

وأضاف في تغريدته ، أعربت خلال اللقاء عن قلقي بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين، وحثثتُ القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب استخدام العنف ضد المواطنين في أي مكان من ليبيا.

وتابع "وأضفت أنه ينبغي على القادة السياسيين والأمنيين تمثل روح المصالحة الوطنية والعمل على حماية الشعب الليبي الذي يطمح إلى السلام والأمن، وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي".

يشار إلى أن ليبيا فشلت في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021 كما كان مقررا سابقا بسبب عدم التوافق على قوانين الانتخابات بين الأطراف الليبية.