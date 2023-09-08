المايسترو محمد عبد الستار يكشف آلية اختيار المشاركين في حفل مهرجان القلعة

أكد المايسترو والمدرب في مركز تنمية المواهب في دار الأوبرا المصرية، الدكتور محمد عبدالستار، أنه ظل لمدة شهر يعمل على اختيار المشاركين في حفل اليوم ضمن مهرجان القلعة، متابعًا أنه يجري اختيار الأنسب والأصلح لتهيئتهم وتقديم الحفل.

قال خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة «الحياة»، مساء اليوم الخميس، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، إن الفرقة الخاصة بالمركز قدمت اليوم أعمالا متنوعة بين الطربية والشعبية والفلكلور على حسب مساحة كل صوت، مشددًا على أنه كل سنة المركز يشارك في مهرجان القلعة.

قدم «عبدالستار» الشكر إلى الدولة ووزارة الثقافة على تقديم المهرجان، مبينًا أنه يمكن التحاق الأطفال بالمركز من سن ٧ سنوات وبالنسبة إلى الشباب فهو من سن 14 سنة لمواكبة مرحلة تغيير الصوت عند الغناء بشكل سليم.