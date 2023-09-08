انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة

افتُتحت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة، اليوم، تحت شعار "حيث تلتقي الاستدامة مع الابتكار"، بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وسارة عيد رئيسة وحدة الشفافية المالية في وزارة المالية، ولميس نجم، مستشارة محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.



ويعد المنتدى هو الأول من نوعه في مصر الذي يهدف إلى تنوير العقول الشابة للاتجاهات الجديدة في تصميم برامج التنمية، وتعزيز دور التعليم ما قبل الجامعي بشكل عام وخاصة التعليم الفني في تحقيق أهداف التنمية، وكذلك تمكين الشباب من تجربة أدوات ومنهجيات جديدة يمكن استخدامها في تصميم حلول للمجتمعات المهمشة، وتعكس هذه الأدوات ثلاث أفكار رئيسية وهي، اكتشاف أحدث اتجاهات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على الصعيدين العالمي في عالمنا اليوم، وتعزيز التواصل مع خبراء الاستدامة في المنطقة، وتجربة قوة الأدوات التطبيقية في مجال الاستدامة عن قرب.



ومن جانبه أكد حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، أن الوزارة مسئولة عن تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، وهو البعد الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطن، إضافة إلى حرص الوزارة على العمل وعقد الشراكات الفعالة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا مما ينعكس على تحسين جودة حياتهم.



وأضاف حسن، أن الوزارة تسعى إلى أن تحول التكافل إلى التشغيل والإنتاج بتوفير فرص العمل اللائقة وتعظيم الأثر التنموي لكل المبادرات والبرامج التي تلمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما تسعى إلى إحداث تحول ثقافى يجعل مفاهيم الاستدامة جزء أصيل من عادات المجتمع، الأمر الذي يضمن تحقيق استدامة حقيقية، وتحقق من خلال برامجها الشاملة والمتنوعة التي تستهدف المواطن فى كل قرى مصر لرفع الوعى الأسري والاجتماعي وتقديم الدعم النقدي والعيني لضمان تحسين جودة الحياة.



وأشار إلي أن الوزارة تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والتحرك نحو عقد الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لإطلاق مشروعات خضراء تعتمد على سلاسل الإمداد والتوريد من المشروعات التى تمكنها الوزارة وتدعمها الأمر الذي يضمن تحقيق التكامل بين المجهودات، وأيضًا تسعى إلى حوكمة العمل المجتمعي لتعظيم الأثر والتحرك نحو المواطن بكل مرونة وقدرة على تلبية احتياجاته، كما تسعى الوزارة إلى دعم البعد الخاص بالاستثمار المجتمعي المؤثر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات ذات البعد المجتمعي.



وقالت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن مشاركتنا في المنتدى تأتي انطلاقا من رؤية وزارة الشباب والرياضة ورسالتها المبنية على تقديم العديد من البرامج والمبادرات والانشطة التي تستهدف دوما تمكين الشباب للمستقبل المهني وتشجيع الشباب والفتيات للخوض في مجالات العمل الحر لزيادة فرص التشغيل والسعي لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية للشباب وتحسين المهارات التكنولوجية والوظيفية لمواكبة التطور السريع للتقدم التكنولوجي والتأثير الناتج على الأدوار الوظيفية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونشر مفهوم ريادة الاعمال التكنولوجية من خلال مساعدة الشباب على إطلاق شركاتهم سواء كانت شركة تطوير ويب أو شركة تجارة إلكترونية أو وكالة تسويق رقمية كما تدعم اطلاقهم للاعمال التجارية التي تستخدم التكنولوجيا والابتكارات لحل مشكلات العملاء الحقيقية.