الكاتب الكبير نجيب محفوظ رفض أن يكتب سيرته الذاتية، إلا أن الناقد الكبير رجاء النقاش نجح فى إقناعه بأن يحكيها له بدلا من كتابتها. ونشرت دار الشروق هذه الحكايات البديعة فى الكتاب الممتع الشيق «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» للناقد الراحل رجاء النقاش. وعلى مرّ 18 شهرًا من أغسطس 1991 روى محفوظ سيرة حياته للنقّاش مسلّطًا الضوء على جوانب عديدة من شخصيته كان أغلبها بمثابة مفاجآت لقرائه ومحبيه. وهنا يدلى الكاتب الكبير برأيه فى كل صغيرة وكبيرة عن الأدب والسينما والسياسة فى مصر. فيصف مراحل طفولته وتجارب شبابه، ثم يتناول رواياته التى أثارت أزمات صحفية وسياسية، كما يدلى بآراء صريحة فى زعماء مصر منذ سعد زغلول إلى الآن، وكذا قصته مع جائزة نوبل وأثرها فى حياته. ويختتم النقّاش كتابه باستعراض محاولة اغتيال محفوظ وملابسات الحادث والقضية. هذا وغيره الكثير من الأسرار التى نشرت لأول مرة تجده فى الكتاب الذى يمثل سيرة ذاتية غير رسمية لنجيب محفوظ.



من حكايات الكتاب قال محفوظ: «أذكر أن من بين الذين زارونى بعد حصولى على جائزة نوبل عام ١٩٨٨ إعلاميا إنجليزيا كبيرا. وفى أثناء حديثه معى قال لى إن «بريتشارد» يرسل لك تحياته. وأذهلتنى المفاجأة ورن الاسم فى أذنى وقلت فى انفعال: «هل ما زال يذكرنى؟».. و«بريتشارد» هذا كان مدرسًا إنجليزيًا شابًا درس لنا علم الاجتماع بقسم الفلسفة فى كلية الآداب حوالى سنة ١٩٣٤ والعلاقة بيننا لم تكن وطيدة، خاصة أن مادة علم الاجتماع لم تكن من المواد الأساسية، وكنت مجرد طالب يتلقى على يديه العلم. وأصبح «بريتشارد» بعد ذلك من كبار علماء الاجتماع أو «السوسيولوجيا» فى أوروبا، وهو واحد من بين أساتذة أجانب عاصرتهم فى المرحلة الجامعية. أذكر منهم «مسيو كوربيه» أستاذ الفلسفة وهو فرنسى الجنسية، وكان يتوقع لى النبوغ فى مجال الفلسفة، حتى إن أحد زملائى فى قسم الفلسفة قابله بعد تخرجنا بسنوات، فسأله عنى. ولما عرف أننى تركت الفلسفة واتجهت إلى المجال الأدبى أبدى «مسيو كوربيه» انزعاجًا شديدًا وأسفًا عميقًا، وقد أصبح من أساتذة الفلسفة المعدودين فى أوروبا».