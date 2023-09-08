ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان ارتفاع مخزونات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي. والطقس الحار في منطقة الوسط الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز ارتفع بمقدار 9ر6 سنت أي بنسبة 8ر2% إلى 579ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم الشهر المقبل في تعاملات بورصة نايمكس للسلع.

وفي وقت سابق جرى تداول عقود تسليم أكتوبر المقبل، عند مستوى دعم 50ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع تراجع الطلب بفضل تحسن حالة الطقس.

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي بمقدار 33 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 41 مليار قدم مكعب.

ووصل إجمالي مخزون الغاز في الولايات المتحدة حتى أول سبتمبر الحالي 148ر3 تريليون متر مكعب بارتفاع نسبته 6ر7% عن متوسط المخزون على مدى 5 سنوات.

