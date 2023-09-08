كامل الوزير: إنشاء جامعة تضم 3 كليات لدراسة هندسة وتكنولوجيا النقل قريبا

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اعتزام الوزارة إنشاء جامعة لدراسة علوم الهندسة وتكنولوجيا النقل والمواصلات، قائلا إن الجامعة ستضم 3 كليات تهتم بمجالات (التصميم- التصنيع- التكنولوجيا)، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «إن شاء الله ستخرج للنور قريبا جدا، الدولة تعمل على إنشاء 8 مصانع لوسائل النقل حاليا، لازم يكون عندنا كوادر هندسية على كفاءة عالية بمهارات علوم التصميم الهندسي والتكنولوجيا والتنفيذ المهني بـ 3 كليات جديدة».

وعلى صعيد آخر، أشار وزير النقل إلى حرص الوزارة على إجراء فحوصات نفسية للعاملين بقطاع السكك الحديدية لإكسابهم خبرة التعامل مع المواقف الصعبة، قائلا: «دلوقتي بناخد الناس ونختبرهم نفسيا علشان كدا الحوادث قلت جدا، لو لسه في حوادث هتكون بسيطة وغير مؤثرة إن شاء الله».

ونوه بأهمية إجراء الفحوصات النفسية الموقعة على قائد القطار لقياس مدى الثبات الانفعالي والتوازن النفسي عند التعرض للمواقف الطارئة أثناء القيادة، لافتا إلى تزويد القطارات الجديدة بمهندسي تكنولوجيا لإدارة الأجهزة الحديثة، قائلا: «الجرارات الجديدة بها كومبيوتر وأجهزة حديثة وفيها واحد تكنولوجي حاصل على 4 سنين ومتعلم وصحته كويسة واتكشف عليه نفسي».

وتابع: «الكشف النفسي مهم جدا أنا بروح لطبيب نفسي والناس بتروح في كل دول العالم، أي حد ليه طبيب نفسي دا صديقه بيروح له، أنا مش لازم أكون مريض نفسي العياذ بالله، ولكن أنا كقائد قطار ممكن أواجه مواقف صعبة جدًا أحتاج ما يسمى بالتوازن النفسي علشان لما أتعرض لموقف على الطريق مسبش الكبينة وأجرى»، حسب قوله.