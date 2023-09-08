هاني فرحات: أنغام فنانة متطورة وشاركت بنصيب كبير من تاريخها الموسيقي

قال الموسيقار هاني فرحات، إن السبب في حالة الانسجام بينه وبين الفنانة أنغام على المسرح، يرجع إلى مشاركته في نصيب كبير من تاريخها الموسيقي، إلى جانب دراستهما سويًا في نفس المجال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أن الفنانة أنغام لديها طريق وأسلوب واضح في الكلمة واللحن الذي تختاره، لافتًا إلى أنها متطورة جدًا ومنفتحة على كل ألوان الموسيقى الحديثة، الأمر الذي يعطيه حرية بشكل كبير وراحة خلال عمله معها.

وعن كواليس مشاركته بحفل الفنان أنغام في مهرجان العلمين، ذكر أنه وصل الساعة السادسة مساءًا بيوم الحفل، قادمًا من لندن بعد مشاركته بحفل الفنان السعودي محمد عبده، مضيفًا أنه عاد من المطار على مدينة الساحل مباشرة وارتدى ملابسه بالسيارة، نظرًا لضيق الوقت، هذا إلى جانب إجراء الأوركسترا «بروفا» مع الفنانة أنغام، ثم بدأ الحفل.

وأشاد الموسيقار هاني فرحات، بمدينة العلمين الجديدة، وأنها مليئة بالطاقة الإيجابية، الأمر الذي تسبب في خلق حالة سعادة غامرة بداخلة، مؤكدًا أن هذه الأجواء أخرجت طاقته بشكل كبير بالإضافة إلى حالة التفاعل التي انتابت الجمهور الحاضر للحفل كان مشهدًا رائعًا.

يذكر أن مهرجان مدينة العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر واختتم 3 سبتمبر الذي وافق يوم الأحد الماضي، بمشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وحفلات غنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.