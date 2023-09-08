قومي المرأة يواصل حملة طرق الأبواب في قرى حياة كريمة بدمياط

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب، تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتي استهدفت 19837 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك في قرى حياه كريمة وخارجها بمراكز كفر سعد- كفر البطيخ- الزرقا- دمياط- فارسكور بعدد 3000 زيارة.

وأوضح بيان أصدرته مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، أن الحملة استهدفت تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خصيصًا في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأضافت مروة نبيل، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في الأول من أغسطس 2023 ميلادية، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها في عدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.