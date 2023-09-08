تواصل جريدة الشروق تقديم مقترحاتها للكتاب المسموع، عبر موقعها الإلكتروني وصفحات الملحق الثقافي الصادر بالجريدة كل يوم سبت.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

لون مثالى للغرق

ضحى صلاح

لون مثالى للغرق

ن للنشر والتوزيع

2020

منصة storytel

صباح اليوم نبتت بقعة صغيرة خضراء فى وجهى، ولم أعرف ماذا أفعل حيالها، حاولت تغطيتها بمساحيق التجميل لكنها ظلت ظاهرة كشمس أغسطس، فوضعت فوقها لاصقة طبية دون إعارتها انتباها حقيقيا، ثم اتجهت إلى العمل.

سألتنى سوزان مديرة الموارد البشرية: ماذا حدث لى؟

أجابتها بأن فرع الشجرة الممتد من نافذتى المفتوحة قد أصاب وجهى أثناء نومى.

فطلبت منى قطع تلك الشجرة وإغلاق نافذتى بإحكام، حتى لا توقظنى فراشات الصباح، سوزان تخاف الفراشات، ثم أعطتنى إجازة فى محاولة منها للسيطرة على ميولى الانتحارية، كانت تشك أننى أطعن وجهى كل مساء.. لحسن الحظ لم أكن أفعل!.



رحلتى من الشك للشك برضه

مصطفى شهيب

دار الرواق

2015

منصة storytel

الكتاب ده ليك لو: عمرك ما طلعت الأول، ما بتعرفش تاخد قرار. بتخاف من الكلاب وتتراخم على القطط. بتكره ريحة المستشفيات. قتلت صرصار واستنيت تتفرج النمل يتلم عليه. كنت بتحط على علامة صح شرطة عشان تبان غلط برضه، اتكهربت وانت صغير. خنصرت فلوس دروس وزودت على أسعار الكتب، ماتعرفش رقم بطاقتك، مش حافظ أرقام أبوك وأمك وإخواتك، بتخاف تشيل العيال الصغيرة. بتضيّع إيصالات أى حاجة، بتتحجج بالزحمة حتى لو كانت الطرق فاضية. أحسن واحد ينصح الناس كلها ويغرق هو فـ شبر مية!.



أرض الإله

أحمد مراد

دار الشروق

2016

منصة storytel

«أرض الإله» واحدة من الروايات التى أثارت الجدل فور صدورها وانقسم الناس حولها إلى قسمين معجبٍ ومؤيّد وآخر ساخطٌ وقادح.

تدور أحداث الرواية قبل ميلاد المسيح بـ 250 عامًا أثناء حكم البطالمة لمصر وتبدأ الحكاية فى ربيع عام ١٩٢٤ وبعد الكشف عن مقبرة الملك «توت عنخ آمون»؛ حيث اندفع «هوارد كارتر» إلى القنصلية الإنجليزية بالقاهرة دُون سابق إخطار، مُطالبا بتدخل دبلوماسى لإرغام السلطات المصرية على تجديد تصريح التنقيب الذى تم إلغاؤه لِما وجدته مصلحة الآثار من تلاعب فى سجلات المقبرة حيث عُثر على قطع أثرية لم تدوَّن، مُخبأة فى صندوق نبيذ بمقبرة أخرى.

أفضى القنصل إلى «هوارد كارتر» بأن التدخل يُعد مستحيلا فى ظل الظروف الحالية، فما كان من «كارتر» إلا أن احتد مُهدِّدًا بأنه إن لم يتلقَّ ترضية كافية وعادلة، فسيكشف للعالم نصوص البرديات التى عثر عليها بغرفة دفن الملك، بما فيها من أسرار لم تُكتشف من قبل!!

فى هذه الرواية يخوض أحمد مراد أرضا شائكة، متتبعًا سرًّا من أسرار القدماء أُخفى بذكاء أمام أعيننا بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية... سرٌّ قد يغير للأبد قراءتك لواحدة من أهم لحظات التاريخ المصرى!!



بيت الياسمين

إبراهيم عبدالمجيد

دار الشروق

2005

منصة storytel

طلعت إلى كتلة الظلمة الممتدة بحجم الكون وضوء السفينة البعيد الشاحب المزهوق هذه السفينة تقف منذ شهر خارج البوغاز. على يقين أنها هى نفسها رغم أنه لا نوء فى الجو ولا عواصف. وسمعت صوت الموج.. غاضبا.. قانعا.. متخاذلا.. لا أدرى! لو ألقى بنفسى على الصخور الخشنة الصلبة سأموت.. ليكن. هذا الماء الغبى لا يفعل شيئا غير المد والجزر طوال ملايين السنين.. ووحده مع نفسه لا يشارك أحد فى شىء ولا يبالى بالسفن التى صارت تدوس فوقه، ولا بالنفايات التى تلقى فيه، ولا الأسماك التى تتناحر تحته هل يضير العالم شيئا أن يفقد أحد أبنائه المهملين؟ لكنى فكرت فى استقبال العائد من القدس بعد أيام. هذا ما يقوله «شجرة محمد على» بطل هذه الرواية العجيب الذى كان يمارس عملا غريبا هو إخراج المظاهرات المؤيدة للرئيس السادات. إنها شخصية التقطها الكاتب من التحولات السياسية فى الحياة المصرية وهى غير مسبوقة فى الرواية العربية مع شخصياتها الأخرى ومع هذا فرغم حزنها الشفيف تجنح إلى الكوميديا وروح الدعابة وتدور مثل سائر أعمال المؤلف فى مدينة الإسكندرية.. عشق الكاتب الكبير.