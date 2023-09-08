تحدث الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن عودته للتعاون مع المطرب محمد حماقى مرة أخرى بأغنية «دلعنا كثير» والتي جرى طرحها منذ أيام، وذلك بعد غياب دام 4 سنوات.

ورد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، التوقف إلى وجود خلافات شخصية، معقبا: «أنا وحماقي أصحاب منذ سنة 1995 قبل ما شهرته، وعلاقة الأصحاب دائما يصاحبها خناقات وعتاب وعشم زيادة».

وتابع أن القطيعة الإنسانية لم تدم سوى فترة زمنية قليلة قبل أن تعود الصداقة مرة أخرى ولكن دون تعاون، معقبا: «حلمت يوم بخناقتي مع اثنين من أصحابي وزعلتهم حماقي وصديق آخر، أول ما صحيت صالحتهم وكلمت حماقي واتصالحنا واستمرت الصداقة لغاية ما عدنا للشغل مرة ثانية مع بعض».

وأضاف أنه يحاول دائما التحكم والتخلص من مشكلة سرعة الانفعال، موضحا أنه لا يجد مانعا في تقديم الاعتذار قائلا: «لدي ثقافة الاعتذار طالما بينا عشرة ومحبة.. الاعتذار قوة شخصية».

وعن اختيار اسم أغنية حماقي الأخيرة «دلعنا كثير»، قال: «كلنا محتاجين ندلع، إحنا كرجال دائما العطاء بيكون أكبر، لأن الرجل في مجتمعنا بيتحمل مسئوليات كبيرة ومحتاج يشم نفسه لازم فترة ينبسط ويدلع».