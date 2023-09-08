قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن رؤية القيادة السياسية اتجاه الانضمام إلى تحالف مجموعة بريكس؛ مؤشر يعكس قوة مصر الاقتصادية، لافتا إلى رفض طلبات انضمام دول عديدة في مقابل اختيار مصر استنادا إلى عدة اعتبارات أهمها موقع مصر الاستراتيجي كمركز للتجارة العالمية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن انضمام مصر إلى التحالف مطلع العام المقبل من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد القومي، معقبا: «الانضمام لبريكس؛ سيكون له أثر جيد جدا على العملة ويساعد على قوة الجنيه وتراجع الدولار».

وأشار إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا بنحو أكثر من 30 دولارا لتصل سعر الأوقية إلى 1917 دولارا قياسا بالمستوى السابق التي تخطت خلاله 1970 دولارا، لافتا إلى انعكاس ذلك على السوق المحلي بانخفاضات طفيفة ليتراجع 2220 جنيها من مستويات2230 جنيها.

ولفت إلى اقتراح الدكتور على المصيلحي وزير التموين على رئاسة مجلس الوزراء؛ تمديد قرار إعفاء واردات الذهب من الخارج من أحكام الضريبة والرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرا إلى انعكاس القرار بشكل إيجابي للغاية على توازن السوق خلال الفترة الماضية.

وتابع: «نأمل تجديد القرار 6 أشهر إضافية، لأنه أحدث توازنا جيدا جدا في الأسعار وأصبحنا غير بعيدين عن السعر العالمي، بعد أن كنا في وقت من الأوقات زيادة 800 جنيه بلا مبرر».