أظهرت بيانات اتحاد موزعي السيارات في المكسيك خلال مؤتمر لغرف تجارة وصناعة السيارات اليوم الخميس إن السيارات المستوردة من الصين شكلت 4ر19% من إجمالي واردات المكسيك في االسيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام لحالي، مقابل 7ر5% فقط في 2018.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توافر المخزون واختصار زمن تسليم السيارات للعملاء ساعد المكسيك في تلبية الطلب المتزايد على السيارات.

في الوقت نفسه تشهد السوق المكسيكية تزايد المنافسة بين العلامات التجارية للسيارات. كما شهد قطاع السيارات المكسيكي زيادة في الصادرات والإنتاج والمبيعات بما يعكس الخروج من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد صناعة السيارات المكسيكي إن حوافز السيارات الكهربائية حيوية في البلاد.