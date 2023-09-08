أحيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية وإعلانه ملكًا، بصلاة في كنيسة صغيرة فيما دوت طلقات مدافع في جميع أنحاء بريطانيا لهذه المناسبة.



وفي الثامن من سبتمبر 2022، رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث كانت تمضي موسم الصيف كما جرت العادة.



وبدأت عندها مرحلة حداد وطني انتظر خلالها مئات آلاف البريطانيين لعشرات الساعات في طوابير لإلقاء نظرة الوداع على ملكتهم التي تولت العرش لأطول مدة في تاريخ الملكية البريطانية.



وطوت المملكة المتحدة والأمم الأربع عشرة التي يرأسها العاهل البريطاني، بذلك صفحة من تاريخها وأعتلى تشارلز الثالث العرش في سن متقدمة إذ يبلغ الآن 74 عاما.



• لا مراسم عامة في ذكرى الرحيل الأولى.. والأسرة تصلي في الكنيسة



توجه الملك وزوجته كاميلا المقيمان حاليا في بالمورال، مواصلين بذلك التقليد الذي أرسته إليزابيث الثانية، إلى كنيسة كريستي كيرك الصغيرة، حيث اعتادت الأسرة الملكية أن تصلّي منذ عهد الملكة فيكتوريا.



وشاركا في صلاة ثم تحدثا مع موظفي الدارة الملكية الذين اجتمعوا في محيط الكنيسة.



وقال لوكالة الصحافة الفرنسية الطالب روس نيكول (22 عامًا) الذي كان في المكان نفسه العام الماضي عند مرور موكب الجنازة العام الماضي "إنه يوم حزين".



من جهتها، قالت السائحة نيكول هوب التي جاءت من ميونيخ "فعلت (الملكة) الكثير من الأشياء الجيدة وكانت تشغل مكانة مهمة في العالم".



أما ولي العهد الأمير وليام وزوجته كاثرين، فكتبا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) الجمعة: "نتذكر اليوم الحياة الاستثنائية والإرث الذي تركته صاحبة الجلالة الراحلة الملكة إليزابيث. كلنا مشتاقون إليك".



• مراسم دينية خاصة



ومن المقرر أن يشارك ويليام وكيت، في مراسم دينية خاصة في ويلز في كاتدرائية سانت ديفيدس في المدينة التي تحمل الاسم نفسه والتي زارتها الملكة الراحلة في 1955.



• حب ودعم



في لندن، دوّت طلقات مدفع من متنزه هايد بارك وبرج لندن، وكذلك في بلفاست وإدنبره، فيما دقت أجراس كاتدرائية ويستمنسر ظهرًا. ووضع زوار باقات أزهار أمام بوابات قصر باكنغهام.



وكشفت الحكومة قبل أيام عن مشروع لإقامة "نصب دائم" سيدشن في 2026 في الذكرى المئوية لولادة إليزابيث الثانية.



وقال تشارلز الثالث في رسالة سجلت في الذكرى وتصدرت عناوين الصحف "نتذكر بكثير من الحب حياتها المديدة وخدماتها المتفانية وكل ما مثلته لكثر منا".



وأضاف "أنا ممتن للغاية أيضا للحب والدعم اللذين عُبر عنهما لزوجتي ولي شخصيا خلال السنة الماضية فيما كنا نبذل قصارى جهدنا لنكون في خدمتكم جميعا".



وبعدما أمضى سنوات طويلة منتظرا اعتلاء العرش، شهدت السنة الماضية بالنسبة لتشارلز محطات عدة منها تعيين أول رئيس للوزراء في عهده وأول كلمة بمناسبة عيد الميلاد عبر فيها عن تعاطفه مع الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في خضم أزمة غلاء المعيشة، وقام بأول زيارة إلى الخارج في ألمانيا على أن يزور فرنسا نهاية سبتمبر. واستقبل قادة دول ولا سيما الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينيسكي.



• هاري في إنجلترا



ولا يتمتع تشارلز الثالث بشعبية والدته الواسعة جدا وقد واجه أيضا تظاهرات مناهضة للنظام الملكي خلال زياراته داخل البلاد ولاسيما خلال تنصيبه في السادس من مايو الماضي.



والجمعة، شوهد الأمير هاري، شقيق الأمير ويليام، في قصر وندسور وهو يزور قبر جدته.



ودوق ساسكس الذي انتقل للعيش في كاليفورنيا مع زوجته ميجان ماركل وطفليهما، موجود حاليا في المملكة المتحدة للمشاركة في مناسبة خيرية.



وذكر جدته خلال هذه المناسبة المكرسة للأطفال المرضى فقال "إنها تنظر إلينا جميعا هذا المساء وهي سعيدة برؤيتنا معا".