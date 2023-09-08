عمر خيرت: مهرجان القلعة يعني لي الكثير

أكد الموسيقار الكبير عمر خيرت أن مهرجان القلعة يعني له الكثير لأنه منذ انطلاق نسخته الأولى كان ضمن الفريق الذي يقدم حفلاته، متابعًا أن مهرجان القلعة شامل ويضم جمعا وصفه بأنه "جميل" من الناس وبه فائدة كبيرة لمصر وقوتها الناعمة.

قال "خيرت" خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء اليوم الخميس، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ ٣١، إنه قدم في حفله بالمهرجان في نسخته الحالية عملين جدد، مشيرًا إلى أن آخر مقطوعة له هي الأقرب إلى قلبه وهي اسمها "حبيبة" على اسم حفيدته.

تابع عمر خيرت أن تغطية قناة "الحياة" للفعاليات الغنائية والفنية أمر جميل وشيء إيجابي للجمهور المصري لأنه أصبح قادرًا على متابعة الحفلات حتى وإن لم يقدر على الحضور.