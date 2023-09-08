يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية في السادسة مساء غد السبت العرض المسرحي "آخر الشارع"، ضمن فعاليات النشاط المسرحي لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.



يناقش العرض الأزمات التي تواجه الممثلون في حياتهم المهنية عن طريق الترميز لهم بوجهي المسرح الضاحك والباكي.



العرض تأليف الراحل مؤمن عبده، دراماتورج محمد (ماندو) وأيمن الليثي ومحمد نجله، وتمثيل ايمن الليثي وهدير امين ومحمد نجله، ومخرج منفذ عرفة علي، وتصميم ديكور سعاد إسماعيل وتنفيذ الديكور أسامة الهواري، ومكياج و ماسكات مارينا مجدي، وتعبير حركي محمد صلاح، وتأليف موسيقي محمد خالد، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، ومابينج وإضاءة محمد المأموني، وإخراج محمد نجله.



جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشتي الاخراج والكتابة المسرحية بالمركز، الذي يقدم مشروع شهري تحت اسم "وسط الناس".