النرويج تقسو على الأردن بسداسية وديا

تلقى منتخب الأردن خسارة قاسية صفر / 6 على يد مضيفه منتخب النرويج، في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

وحسم المنتخب النرويجي المباراة لمصلحته "عمليا" في الشوط الأول، الذي شهد تسجيله 4 أهداف، حيث افتتح أنطونيو نوسا التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله كريستوفر آجر الهدف الثاني في الدقيقة 23. وعزز يورجن ستراند لارسن، وفريدريك أندري بيوركان تقدم المنتخب النرويجي، بعدما أحرزا الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 32 و41 على الترتيب.

وواصل منتخب النرويج هيمنته على مجريات اللقاء، خلال الشوط الثاني، بعدما أضاف براد فاين وهوجو فيتلسين الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 80 و90 على الترتيب.

وتأتي تلك المواجهة الودية في إطار تحضيرات منتخب الأردن للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية المقررة في قطر مطلع العام المقبل.

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، برفقة منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة ماليزيا في 15 يناير القادم، قبل أن يواجه كوريا الجنوبية بعدها بخمسة أيام، فيما يختتم لقاءاته بالدور الأول بملاقاة منتخب البحرين في 25 من الشهر ذاته في مواجهة عربية خالصة.

في المقابل، يستعد منتخب النرويج لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

ويحتل المنتخب النرويجي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد خوضه الجولات الأربع الأولى، متأخرا بفارق 8 نقاط كاملة خلف منتخب أسكتلندا (المتصدر)، فيما يتواجد منتخب جورجيا المركز الثاني بأربع نقاط بعد خوضه 3 لقاءات فقط.

ويتقدم منتخب النرويج بفارق نقطة وحيدة أمام منتخب إسبانيا، صاحب المركز الرابع، الذي خاض مباراتين فقط، بينما يتذيل منتخب قبرص الترتيب بلا نقاط.