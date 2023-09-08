القطارات تستأنف رحلاتها مجددا ببطء بعد اضطرابات كبيرة في ميونخ

استؤنفت خدمة القطارات تدريجيا مساء اليوم الخميس بمحطة ميونخ الرئيسية للسكك الحديدية، بعد تعليق معظم حركة القطارات بالمحطة لساعات اليوم الخميس لتضرر خط علوي.

ولم تتمكن قطارات المسافات الطويلة والأقاليم في بادئ الأمر، من السفر بين المحطة وميونخ باسينج، في غرب المدينة.

وتكدست أعداد هائلة من المسافرين في ردهة المحطة. وتعد محطة ميونخ واحدة من أكثر المحطات الألمانية ازدحاما.

وقالت شركة دويتشه بان التي تتولى إدارة خطوط السكك الحديدية في ألمانيا، في بيان، إنه قد أعيد تشغيل العديد من الخطوط المتضررة، لكن الخدمات ستظل متأثرة حتى نهاية اليوم الخميس.

ووفقا لتحقيقات أولية، تسببت أعمال تشييد خط سكك حديد ثان لقطارات الضواحي في منطقة ميونخ -لايم في هذه المشكلة.

وأحدث حفار تلفيات في هيكل دعم متقاطع للخطوط العلوية عبر كل خطوط السكك الحديدية. ونتيجة لذلك، تعطلت الخطوط الرئيسية المتفرعة من المحطة المركزية في ميونخ إلى كل الوجهات في الشمال والغرب.

كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد تعهد أمس الأربعاء بضخ استثمارات جديدة في شركة دويتشه بان، من أجل تحسين قدراتها كجزء من ميزانية حكومته الائتلافية المقترحة.

وقال شولتس إن السكك الحديدية أصبحت قديمة ومتهالكة وغير موثوق فيها، لتدني الاستثمارات وعدم الصيانة.