تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الفوز المهم على إثيوبيا قائلا: "استحقينا الفوز اليوم أمام إثيوبيا وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني".

وقال فيتوريا، في تصريحاته عقب اللقاء: "عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم الثقة للهجوم علينا، وبداية الشوط الثاني كنا متأخرين في الملعب، وهذا أعطى الفرصة الخصم، لكننا استعدنا التحكم في اللقاء من خلال امتلاك الكرة".

وتابع فيتوريا: "المباراة لم تكن بالجدية المطلوبة بسبب قلة الأعداد للاعبين في بداية الموسم بالنسبة لأغلب اللاعبين، وغدا سينضم محمد صلاح للمنتخب ورباعي الأهلي سيغادر ليلتحق بفريقه، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو، وسنرى هل سنستدعي لاعبين آخرين بعد التأكد من حالة محمد حمدي".

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.