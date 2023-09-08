مقرب من قائد «فاجنر» الراحل: لا يمكن الوثوق بالقيادة الروسية ولا أحد فى مأمن

قال ماكسيم شوجالى، أحد المقربين من قائد مجموعة «فاجنر» الروسية العسكرية الخاصة، يفجينى بريجوجين، إن حادث تحطم الطائرة الذى أودى بحياة بريجوجين واثنين من مساعديه الشهر الماضى، ربما كان بمثابة ضربة داخلية، مما يدل على أنه «لا يمكن الوثوق بأحد (فى القيادة الروسية)»، وأن لا أحد فى مأمن كذلك.

وشوجالى، وهو أول عضو فى الدائرة الداخلية لبريجوجين يتحدث علنا عن احتمال تورط الحكومة الروسية فى حادث 23 أغسطس الذى أودى بحياة جميع الركاب العشرة وطاقم الطائرة، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وتحدث شوجالى على منصة «تليجرام» عن احتمال أن تكون «قوى داخلية» هى التى أمرت بقتل قائد فاجنر، قائلا: «إذا كنا نتحدث عن القوى الداخلية، فهذا يعنى شيئا واحدا فقط بالنسبة لى. فى بلدنا، لم يعد من الممكن الوثوق بأى كلمة يقولها أى شخص على أى مستوى».

وأضاف: «ثانيا، لا يمكن لأى شخص، مهما كانت مزاياه أو منصبه أو مكانته الاجتماعية، أن يشعر بالأمان». وأقر فى الوقت نفسه بأن الحادث ربما كان من عمل أعداء روسيا.

وفى كلتا الحالتين، قال إنه من الواضح أن الحادث «لم يكن محض صدفة»، لأن بريجوجين واثنين من أبرز قادة فاجنر كانوا معا على نفس الرحلة، «وهو ما لم يحدث من قبل».

وذكرت «واشنطن بوست» أن هناك بعض الأشخاص من النخبة الروسية مقتنعون بأن عملية الاغتيال كانت بأمر من الكرملين، فيما نفى الأخير بشدة أى دور له فى الحادث.

وقاتلت فاجنر إلى جانب الجيش الروسى فى أوكرانيا، وحققت مكاسب رئيسية، لكن بريجوجين، اختلف مع قادة وزارة الدفاع الروسية بشأن مسار العمليات العسكرية، ما دفعه للتمرد عليهم.