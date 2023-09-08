نصوص ممتعة يطالع معها القارئ سيرة كاشفة حول الشاعر الكبير صلاح جاهين، ترويها زوجته منى قطان، عن ذكريات زمن ولَّى، كتاب «صورة شخصية لزوجة شاعر»، الصادر عن دار الكرمة، والذى يجمع بين بساطة ظاهرية وتجربة حياتية ثرية وعميقة.

تقدِّم لنا هذه السيرة الكاشفة للفنانة منى قطان، زوجة الشاعر والفنان صلاح جاهين، قصة رجل وامرأة، أقسم كل منهما للآخر أن يعيشا معًا على الحلوة والمُرة. نرافق فيها العاشقين على دربهما المجبول من حرير وشوك، حيث حدس شاعرها الفطرى يمنحها مرفأ أكثر أمنًا، وهى عروس شِعره الملهِمة، بينما يستمدان الراحة من وجودهما معًا، مشتبكى اليدين على قمة العالم.

«الشىء الوحيد الذى كانت «هى» متيقنة منه: أنها تحب ذلك الرجل؛ أنها تحب، وبعمق، رجلًا لم يكن يشبه فى شىء نجوم السينما فى هوليوود، إلا أنه كان أروع إنسان عرفته واستطاعت أن تتواصل معه، وهى الخجولة الصموت بطبعها».

انطلقت قطان فى الكتاب من أجل إحكام عملية السرد، والتى سرعان ما نكتشف أنها جاءت بهدف تفريغ طاقة ذاتية بعد نصيحة تمثلت فى ضرورة أن تكشف قطان العديد من محطاتها الذاتية وقصة حبها المميزة مع صلاح جاهين، تلقى الضوء بلا خجل على إخفاقاتها وعثراتها، ثم نهوضها مرة أخرى، تكشف عن رؤيتها لكل ما حولها اجتماعيا وسياسيا، فى لحظات فارقة وفى ظل وجود عملاق مبدع فى حياتها.

نجحت قطان فى أن تنقل للقارئ إحساسا عاما بأن نصوص الكتاب لعبت دورًا حاسمًا فى تفريغ الشحنات الداخلية والتعبير عن أفكارها ومشاعرها، فعندما أقدمت على كتابة «صورة شخصية لزوجة شاعر»، فقد قامت بشكل مباشر بتحويل أفكارها إلى كلمات مكتوبة، مما ساعدها على فهم ذاتها بشكل أفضل وتحليل مشاعرنا وأفكارها بطريقة منظمة، حيث بات الكتاب بالنسبة إليها وسيلة جيدة للتعبير عن الأفكار والمشاعر بواسطة الكتابة طريقة فعالة لتفريغ الضغوط الداخلية والتخلص من التوتر.

ساعد الكتاب على رصد سيرة الشاعر الكبير صلاح جاهين، والثناء عليه وكشف نقاط قوة مواهبته عبر نصوص سردية ممتعة، فحينما أقدمت قطان على ذلك حينما صدر الكتاب فقد جاء بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الماضية الـ 54، حيث كان جاهين شخصية معرض الكتاب لهذا العام.

يحفل الكتاب بالكثير من المحطات التى تخص «منى قطان» المولودة فى مدينة «حيفا» الفلسطينية، ولكن جاءت نقطة التحول الأبرز فى حياتها حينما أقدمت والدتها على تعريفها بشخصية الشاعر الكبير صلاح جاهين الذى يعمل معها فى نفس الجريدة، وكانت منى فى عمر التاسعة عشرة، لتنشأ بينهما قصة حب سريعة ثم اتفاقهما على الزواج، برغم رفض أمها وأخته لأن جاهين كان بالفعل متزوجا وأبا لطفلين، لتعرج على محاولات الابتعاد المتكررة حتى الزواج فى النهاية بلا حفل زفاف لأنه تزامن مع حرب العام ١٩٦٧.

وقد استخدمت قطان وعاء لغويا سهلا وبسيطا يناسب حالة تدفق الأحاسيس والمشاعر فى الكتاب، حيث أوردت فى الكتاب: (لم يفكر يومًا فى أن يدخر شيئًا لنفسه. كان المال بالنسبة إليه مجرد وسيلة لتلبية الحاجات اليومية لبيتين وعائلتين، ولم يكن قَط هدفًا فى حد ذاته، بينما معظم الناس من حولها كانوا على العكس من ذلك. حين رأته أول مرة، كانت أمها نفسها هى التى قدمتها إليه، فى مبنى «الأهرام» القديم، حيث شعرت البنت العائدة من إنجلترا بالألفة فى ذلك المكان الحميمى.

تكشف لنا قطان عبر صفحات الكتاب أنها دأبت على البحث عن حالة من الاستقلال الذاتى، التى تقابل بإحباط من المجتمع والرجال أصحاب النفوذ والتسلط، حيث عانت من حالة «تشتت داخلى» نتيجة مجموعة من العوامل التى أثرت فى حياتها بداية من اضطرار أسرتها للهجرة إلى مصر عام ١٩٤٨، وانفصال والدها ووالدتها وهى ما زالت جنينا فى بطن أمها.

ووسط مجموعة من الخيبات التى فرضها السياق العام من حولها، إلا أن قطان تخبر القارئ برسائل واضحة تارة، ومعانٍ مبطنة تارة أخرى أنها لا يمكنها نكران نشأتها فى ظل نساء قويات الشخصية مثل جدتها التى أنشأت صالونا للتجميل كان مقصدا لنجمات السينما والمجتمع فى مصر الخمسينيات، وأمها التى انشغلت بعملها بالصحافة، لذا فإنها قد شعرت ببعض لحظات التخبط ما بين ضعف وقوة، وذلك قبل أن تجد مرفأ أمان ممثلا فى صلاح جاهين، حيث قالت عنه بحسب وصفها فى الكتاب: «كانت يداه تضمان برفق وحنان ذلك الطير مكسور الجناحين الذى كانته، وتلمان قطع الفسيفساء المفتتة التى كانت روحها لتلتئم من جديد».

يشار إلى أن منى جان قطان من مواليد مدينة حيفا، هاجرت مع والدتها الأديبة والصحافية بجريدة الأهرام جاكلين خورى حينما كانت لا تزال فى عامها الثانى إثر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، عاشت مرحلة الطفولة مع أسرتها، والتحقت فى مرحلة لاحقة بإحدى المدارس الداخلية فى إنجلترا، ثم عادت مرة أخرى لمصر لتعيش مع والدتها وهو ما ساعدها فى التعرف على الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين.

كما أن صلاح جاهين شاعر ورسام كاريكاتير وصحفى وفنان، أصدر العديد من المؤلفات فى مجالات متنوعة من بينها المسرح، والأوبريت وأدب الرحلات، ومن بينها المسرحية الشهيرة «الليلة الكبيرة»، إضافة إلى العديد من المقالات والمنوعات والأغانى.

لُقب صلاح جاهين بألقاب عديدة منها «فيلسوف الفقراء»، و«الضاحك الباكى» و«متعدد المواهب»، وذلك لأنه كان مبدعا شاملا فكان يكتب الشعر وتميز به، ومن أشعاره قصيدته الملحمية «على اسم مصر»، وكتب جاهين السيناريو لعدد من الأعمال الفنية؛ من بينها «خلى بالك من زوزو، أميرة حبى أنا»، وكذلك مسلسل «هو وهى» لسعاد حسنى، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات؛ منها وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عام 1965.