أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عزمه خوض الانتخابات القادمة على مقعد الرئيس، والتي ستقام في شهر أكتوبر القادم.
وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: «أعلم أن الزمالك لديه مشاكل كثيرة وإيقاف قيد، ولكني أتمنى أن يقف خلف النادي جميع أبنائه وجماهيره حتى نتخطى هذه المرحلة».
وأضاف سليمان باكيًا: «حزين على الزمالك، ولكن الزمالك قادم وسيعود لمكانته مرة أخرى، هذا النادي هو من صنع اسم أحمد سليمان، وأنا مسامح كل الناس عشان نادي الزمالك».
وأتم: «أنوي الترشح في انتخابات الزمالك القادمة على منصب الرئيس، وسوف أتقدم بـ أوراق الترشح في آخر أيام التقديم».