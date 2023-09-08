أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك

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أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عزمه خوض الانتخابات القادمة على مقعد الرئيس، والتي ستقام في شهر أكتوبر القادم.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: «أعلم أن الزمالك لديه مشاكل كثيرة وإيقاف قيد، ولكني أتمنى أن يقف خلف النادي جميع أبنائه وجماهيره حتى نتخطى هذه المرحلة».

وأضاف سليمان باكيًا: «حزين على الزمالك، ولكن الزمالك قادم وسيعود لمكانته مرة أخرى، هذا النادي هو من صنع اسم أحمد سليمان، وأنا مسامح كل الناس عشان نادي الزمالك».

وأتم: «أنوي الترشح في انتخابات الزمالك القادمة على منصب الرئيس، وسوف أتقدم بـ أوراق الترشح في آخر أيام التقديم».