 أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك - بوابة الشروق
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أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 2:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 2:58 ص

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عزمه خوض الانتخابات القادمة على مقعد الرئيس، والتي ستقام في شهر أكتوبر القادم.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: «أعلم أن الزمالك لديه مشاكل كثيرة وإيقاف قيد، ولكني أتمنى أن يقف خلف النادي جميع أبنائه وجماهيره حتى نتخطى هذه المرحلة».

وأضاف سليمان باكيًا: «حزين على الزمالك، ولكن الزمالك قادم وسيعود لمكانته مرة أخرى، هذا النادي هو من صنع اسم أحمد سليمان، وأنا مسامح كل الناس عشان نادي الزمالك».

وأتم: «أنوي الترشح في انتخابات الزمالك القادمة على منصب الرئيس، وسوف أتقدم بـ أوراق الترشح في آخر أيام التقديم». 


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