أثار الإعلامى العراقى، حسام البهادلى، جدلا واسعا فى المجتمع العراقى، بعدما كشف عن «سعى حقوقيين عراقيين لرفع دعاوى قضائية ضد يزيد بن معاوية لقتل الإمام الحسين بن على» بعد مرور مئات السنين على الحادثة.



وقتل الأمام الحسين بن على، يوم العاشر من محرم سنة 61 هجرية الموافق 10 أكتوبر سنة 680 ميلادية، أى منذ 1343عاما.



وقال الإعلامى العراقى فى البرنامج الذى يقدمه على قناة «أى نيوز» العراقية: «يسعى حقوقيون عراقيون لرفع عدد من الدعاوى القضائية فى عدد من المحاكم فى العراق والموضوع ضد المتهم يزيد بن معاوية وذلك عن إقدامه على ارتكاب عدد من الجرائم الكبرى بتعمد قتل الإمام الحسين عليه السلام والتمثيل بجسده الكريم وقتل أهله وأصحابه عليهم السلام والتمثيل بهم».



وتابع قائلا: «يرى المنادون بمحاكمة يزيد بن معاوية أن هذه الدعاوى حقيقية ولها أساس جوهرى لا تتعارض مع عنصر التقادم الزمنى فالحقوق لا تسقط بالتقادم كما أن أهمية الدعاوى قانونيا هى التثبيت التاريخى لحقيقة ارتكاب الجرائم قانونا لفك التشويش الذى يلقيه البعض بهذا الخصوص».



وأضاف: «الدعاوى المشار إليها تشمل القتل العمد والتمثيل بالقتلى والسلب والسرقة وغيرها من التهم التى تتمثل بالحقين العام والشخصى».