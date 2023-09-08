جو بايدن فى عيون الشارع الأمريكى والساسة عبر كتاب جديد لـ «بنجوين راندوم هاوس»

صدر فى الخامس من شهر سبتمبر الجارى كتاب جديد للصحفى الأمريكى بمجلة «ذا أتلانتيك» فرانكلين فوير بعنوان «السياسى الأخير: جولة داخل البيت الأبيض فى رئاسة جو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا» صادر عن دار نشر «بنجوين راندوم هاوس» ناقش من خلاله آراء الشارع والساسة فى أمريكا فى الرئيس الحالى للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن والذى أثار سنه المتقدم العديد من علامات الاستفهام والمخاوف فى كونه يشكل عائقًا بالنسبة لولايته بسبب عدم تمتعه بالطاقة اللازمة للمناسبات السياسية والعامة التى تحتاج للنشاط والحضور القوى أو حتى القدرة على مجرد تذكر أسماء بعض الأشخاص بسهولة على حد وصف المؤلف.

وقال «فوير»: «لاحظنا جميعًا أن بايدن لم يعقد سوى عدد قليل جدًا من الاجتماعات الصباحية أو اللقاءات العامة قبل الساعة العاشرة صباحًا»، كما أشار إلى أن مظهره العام يعكس حالة التدهور الجسدى بسبب السن التى تزداد سوءًا مع مرور الوقت، وأردف: «للأسف لا يوجد أى نظام غذائى أو تمرين رياضى يمكنه أن يجعل عقارب الساعة تدور للوراء».

كما كشف عبر صفحات كتابه الجديد عن أن «بايدن» كثيرًا ما كان كان يعترف بأنه يشعر بالتعب للمحيطين به، وذكرت دار النشر «بنجوين» أن «فوير» اعتمد فى مصادر المعلومات المذكورة فى الكتاب على الدائرة الداخلية المقربة للغاية من الرئيس من المستشارين والمعاونين الذين أحاطوا به لفترات طويلة.

ومن المقرر نشر كتاب «السياسى الأخير» فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وأشارت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية إلى وجود حالة من «الاستنفار» و«الإجراءات الأمنية المشددة» بسبب ترقب صدور الكتاب، كما أعرب بعض مسئولى البيت الأبيض عن قلقهم بشأن صدور الكتاب الذى قد يشوه صورة الرئيس الحالى لأمريكا فى عيون الشعب.

ولقد لفت سن «بايدن» المتقدم الأنظار والتساؤلات منذ أن بدأ المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسى الذى تمكن فيه من التغلب على منافسه دونالد ترامب عام 2020، وبعمر 77 عامًا، تمكن نائب الرئيس السابق «بايدن» من الإطاحة بـ «ترامب» ليصبح أكبر رئيس منتخب لأمريكا سنًا على الإطلاق. وإذا فاز «بايدن» ــ الذى يبلغ من العمر الآن 80 عامًا ــ بولاية ثانية العام المقبل وأكمل أربع سنوات فى السلطة فسيكون عمره 86 عامًا عندما يتنحى.

وقد حاول المرشحون الجمهوريون تطويع تلك النقطة لصالحهم لمواجهة «بايدن» بلا هوادة بسبب عمره؛ لا سيما مع زيادة الانتقادات من جانب الحزب اليمينى لنفس السبب، على الرغم من حقيقة أن المرشح الجمهورى الأقرب إلى قلوبهم «ترامب» يبلغ من العمر 77 عامًا؛ أى أصغر من «بايدن» بـ ٣ سنوات فقط.

وأظهرت الاستطلاعات العامة فى أمريكا قلقًا متزايدًا بشأن سن «بايدن» بين الناخبين الديمقراطيين، كما نشر كل من وكالة «أسوشيتد برس» ومركز «نورك» للشئون العامة هذا الأسبوع تقريرًا مفاده أن 77% من المشاركين (89% من الجمهوريين و69% من الديمقراطيين) يقولون إن «بايدن» كبير للغاية فى السن ولن يصلح كرئيس فى حال إعادة انتخابه.

وفى نفس الاستطلاع، قال 29% فقط من الجمهوريين: إن الأمر ذاته منطبق على «ترامب» وأن سنه بالتأكيد سيشكل عقبة إذا عاد إلى المكتب البيضاوى بمعجزة ما، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وبيّن «فوير»، الذى كان يعمل فى السابق كمحرر لمجلة «نيو ريبابليك» المعنية بالشئون السياسية، أن الخبرة السياسية الهائلة التى يتمتع بها «بايدن» ــ حيث إنه فاز بمقعد فى مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية «ديلاوير» عام 1972، وترأس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ ولجان العلاقات الخارجية، وكان نائب الرئيس لباراك أوباما من عام 2009 إلى عام 2017 ــ قد منحته نقاط قوة فريدة فى البيت الأبيض مما أدى لفوزه فى النهاية بمنصب الرئيس.

وقال «فوير» إنه برغم جهود «بايدن» الواضحة فى خفض معدلات التضخم وتعامله الجيد أيضًا مع ملف أزمة المناخ العالمية إلا أن جهوده تلك للأسف لن تحيا سوى على المدى القصير؛ لأن ولايته نفسها وحضوره فى ذاكرة الأمريكيين لن تدوم طويلًا.

وذكر «فوير» أن «بايدن» يتعمد تجنب الظهور العام فى فترة ولايته الحالية ليس فقط بسبب مشكلات سنه المتقدم، ولكن بسبب «عدم الانضباط والتردد» الذى شهده طوال حياته المهنية.

وعلى الصعيد الآخر، تحدث «فوير» أيضًا عبر صفحات الكتاب الجديد عن الجوانب الإيجابية أو المضيئة فى ولاية بايدن؛ فأشاد بدعمه لأوكرانيا فى حربها ضد الجيش الروسى، وقال: «لقد أظهر بايدن فى هذا الصدد قيادة حازمة واستراتيجية واضحة ثابتة وثقة قوية بنفسه وفى موقف أمريكا من الحرب».

وأردف: «فيما يتعلق بملف بأوكرانيا، كانت المزايا التى يتمتع بها وجود رئيس أكبر سنا واضحة للعيان؛ فهو لم يكن مجرد زعيم للتحالف الغربى، بل كان بمثابة الأب للعالم الغربى بأكمله فى تلك المحنة»، وتابع: «الأب الذى يمكن للقادة الأجانب أن يطلبوا منه النصيحة ويتوقعوا منه التدخل السريع لحل الأزمة ولوضع الضمانات لعدم اعتداء أى طرف بشكل مجحف على الآخر»، وأكد أن موقف «بايدن» الحازم ساهم بشكل كبير فى تراجع روسيا.