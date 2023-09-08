أعرب الموسيقار عمر خيرت، عن سعادته البالغة وحرصه الدائم على المشاركة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، قائلا: «أنا بحب مهرجان القلعة؛ لأنه يجمع الناس كلها، وكنت أول واحد يشارك في المهرجان من 31 سنة تقريبا عام 1989م، وكان معي المايسترو مصطفى ناجي قائد الأوركسترا».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة قناة «الحياة» على هامش إحياء حفل ختام الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، أن الفن يلعب دورا هاما ومؤثرا في حياة الإنسان والمجتمع بصفة عامة، معقبا: «حضرت عملين جدد للحفلة، لكن الناس بتحب تسمع كل الريبرتوار (قائمة المعزوفات) المعروفة عندهم».

وأثنى على دور أكاديمية الفنون، والمعهد العالي للموسيقي والمعروف باسم الكونسرفتوار والذي أسسه عمه الموسيقار الراحل أبو بكر خيرت، قائلا: «المعهد أفاد مصر كثر جدا منذ الخمسينيات لدينا أكاديمية فنون ومعهد موسيقى؛ كل الشباب المصريين ومن وصل منهم للعالمية كان بفضل معهد الموسيقى».

وأكد أن دور مصر الريادي بمجال الثقافة والفنون على مستوى العالم العربي لا يزال مستمرا منذ الخمسينيات إلى اليوم، مشيدا من جانبه بتغطية قناة الحياة الفضائية لوقائع البث والنقل الحصري للفعاليات الثقافية والفنية وآخرها مهرجان القلعة، قائلا: «شيء جميل وإيجابي للجمهور لأن الكثير منهم لا يستطيع الحضور».

وبسؤاله عن أقرب المقطوعات إلى قلبه، أجاب: «آخر أعمالي وسمتها حبيبة على اسم حفيدتي كتبت جزءا كبداية وكملتها بمقطوعة معروفة عند الناس لكن بتوزيع جديد».